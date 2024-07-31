Пожары полыхают в Курской и Белгородской областях после атак ВСУ

Украинские боевики организовали несколько ночных атак на российские регионы. В Шебекино Белгородской области после обстрела горит многоквартирный дом, в Курской области атака дрона также привела к пожару.

«Недоброе утро у нас сегодня. Несколько ночных обстрелов Шебекино, горит многоэтажный дом», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеообращении. Он выехал на место происшествия и пообещал сообщить подробности.

Ночью украинские беспилотники атаковали Курскую область, но сигнал воздушной тревоги не сработал. В результате в Курском районе возник пожар на одном из объектов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги. Силами пожарных распространение огня не допущено, пожар в Курском районе локализован», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Система ПВО сбила четыре украинских дрона самолетного типа над Брянской областью. Мирные жители не пострадали, разрушений не было, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым. Также уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над Курской областью.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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