Число жертв оползней в Индии превысило 140 человек

По меньшей мере 143 человека погибли и около 186 пострадали в результате серии оползней в индийском штате Керала. Еще сотни людей могут находиться под массивами земли, передает NDTV.

Ливни в юго-западной части Индии привели к серии оползней в округе Ваянада. Огромные массы земли сошли сразу на несколько деревень. Изначально сообщалось о 41 погибшем, но в своих домах под слоями оползней оставались порядка 400 семей.

Спасатели, добровольцы и военные всю ночь разгребали грязь на месте деревень, пытаясь откопать выживших. К поискам присоединились госслужащие и полиция, на место происшествия прибыли кинологи с собаками. Удалось спасти более сотни людей, но и число погибших заметно выросло, до 143 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается. Работы осложняются плохой погодой. Синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Ваянаде вновь ожидаются ливни. Власти выпустили предупреждение об опасности оползней еще в 12 округах.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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