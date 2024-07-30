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В Индии более 40 человек стали жертвами оползня

В индийском штате Керала из-за проливных дождей оползень сошел сразу на несколько деревень. По последним данным, погиб 41 человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщают местные СМИ, около 400 семей заблокированы из-за оползня в своих домах в холмистых районах округа Ваянада. Примерно 100 человек отрезаны от спасателей на курорте Mundakai Tree Valley, в том числе иностранные граждане.

На место вылетел вертолет, но из-за плохой погоды не смог приземлиться в Ваянаде. Спасатели добираются до пострадавших пешком и с помощью наземной техники. В операции участвуют военные, которые возводят мосты в изолированные районы.

Люди пытаются покинуть зону бедствия на автомобилях, но застревают в размокшем грунте. В районе продолжаются проливные дожди, которые только усложняют ситуацию.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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