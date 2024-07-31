Под Самарой подросток избил 11-летнюю девочку

Подросток избил и истязал 11-летнюю девочку, а его друзья записали происходящее на видео. Следственный комитет начал проверку, и глава СКР потребовал доложить об обстоятельствах, которые удалось установить, сообщила пресс-служба ведомства.

Ролик появился в соцсети 29 июля, но события в кадре происходили 19 июля в селе Тимашево Кинель-Черкасского района. На видео 13-летний мальчик бьет, пинает ногами, тянет за волосы плачущую девочку, которая кричит.

«Конфликт мог начаться из-за того, что девочка оскорбила мать юноши, который её впоследствии избил и заставил извиняться», – рассказал очевидец паблику «ЧП Самара».

Полиция сообщила, что заявлений от граждан в связи с событиями на видео не поступало, но сотрудники организовали проверку обстоятельств инцидента. Прокуратура начала проверять работу органов системы профилактики и школы, в которой обучается подросток, а также взяла на контроль доследственную проверку СКР.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – пояснили в СКР.

В Нижнем Тагиле трое несовершеннолетних избили 12-летнего подростка и сняли это на видеокамеру телефона.

Самара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube