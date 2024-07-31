Спасатели нашли тело третьей пропавшей при размытии дамбы в Карелии

МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Карелии. Тело третьей пропавшей женщины нашли на берегу около Кочкомы.

«В ходе обследования акватории Беломорско-Балтийского канала, найдено тело женщины. Погибшую нашли на береговой линии за населённым пунктом Кочкома», – рассказали в республиканском главке МЧС.

Девять человек пострадали, четыре погибли в результате аварии на Беломорско-Балтийском канале. Вода промыла временную перемычку между шлюзами и хлынула в сторону населенных пунктов. Три женщины числились пропавшими без вести, но все они были найдены погибшими.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube