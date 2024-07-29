Шесть человек пропали без вести после ЧП на Беломорканале, двоих уже нашли

В Карелии шесть человек пропали без вести после размытия временной перемычки между двумя шлюзами Беломорско-Балтийского канала в поселке Надвоицы. Начаты их поиски. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на региональные власти и оперативные службы. В Сегежском округе Карелии введен режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, спасатели нашли двоих пропавших, это взрослый и ребенок, сообщил региональный главк МЧС. Их передали медикам. Продолжаются поиски четырех человек. Телеграм-канал Baza ранее сообщал, что среди пропавших без вести – двое детей.

В поисково-спасательных работах задействованы 19 единиц техники и 76 спасателей МЧС. «В готовность приводятся аэромобильные группировка Невского спасательного центра и ГУ МЧС России по Республике Карелия, а также вертолет Ми-8 МЧС России», – отметили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, спасены три человека, в том числе ребенок. Потоками воды разрушены три дома.

Власти Сегежского округа сообщили о введении режима ЧС в муниципальном образовании.

О ЧП на Беломорканале ранее сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Вода размыла временную (песчаную) перемычку между 10-м и 11-м шлюзами шлюзами Беломорско-Балтийского канала, установленную на время реконструкции. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек, уточнил глава региона. По его словам, на место аварии дополнительно направлены две группировки спасателей.

В Сети появились кадры с места прорыва перемычки между шлюзами Беломорканала. Женщина на видео говорит, что «плотины просто нет... там были дома, дома снесло вместе с людьми, несколько домов».

Петрозаводск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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