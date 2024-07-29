МЧС: найдены еще двое пропавших после прорыва перемычки на Беломорканале

В Карелии найдены еще двое пропавших после размыва временной перемычки между двумя шлюзами Беломорканала человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Один взрослый и один ребенок. Живы, спасатели передали их медицинским работникам», – говорится в сообщении.

Судьбе еще двух человек остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на Беломорканале пропали шесть человек, двоих из них – взрослого и ребенка – нашли.

Утром 29 июля вода размыла временную перемычку из песка между 10-м и 11-м шлюзами шлюзами Беломорско-Балтийского канала, установленную на время реконструкции. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек, уточнил глава региона Артур Парфенчиков. По его словам, на место аварии направлены две группировки спасателей.

Петрозаводск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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