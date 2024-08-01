Украинский дрон ранил двух человек в Курской области

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на микроавтобус в Курской области. Обоих раненых госпитализировали, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Дрон атаковал автомобиль около станции Глушково.
«Ранены водитель и одна из пассажирок. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь», – написал глава региона в телеграм-канале.
Работник АЗС вблизи курской деревни Колычевки получил ранение в результате атаки украинского беспилотника: дрон сбросил бомбу прямо на заправку.
Глушково, Наталья Рязанова
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