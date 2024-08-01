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Четверг, 1 августа 2024, 10:24 мск

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Летевший в Иркутск самолет посадили в Новосибирске из-за дебоширов

Следовавший рейсом из Москвы в Иркутск самолет экстренно приземлился в Новосибирске из-за ЧП на борту. Супружеская пара устроила дебош, и экипаж отказался везти их.

39-летний мужчина и 36-летняя женщина из Иркутской области устроили на борту скандал с нецензурной руганью в адрес других пассажиров. На просьбы экипажа успокоиться супруги активно провоцировали конфликт.

«Командир воздушного судна принял решение отказать авиадебоширам в дальнейшей перевозке и запросил разрешение на посадку на запасном аэродроме в Новосибирске», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

На посадочной полосе самолет встречала полиция. Пассажиров с неадекватным поведением сняли с рейса и отвезли в дежурную часть. На каждого составили административный протокол о мелком хулиганстве.

В Томске пьяный мужчина устроил дебош еще во время посадки в самолет. На том его путешествие и закончилось: скандалящего пассажира сняли с рейса.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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