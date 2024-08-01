В России на водоемах за сутки погибли 17 человек

За прошедшие сутки на российских водоемах погибли 17 человек. Об этом сообщает МЧС РФ.

В Курской области на водохранилище в Железногорске утонул 10-летний мальчик. Очевидцам удалось вытащить из воды двух детей 7 и 11 лет. Ребята купались в необорудованном месте без присмотра взрослых.

В Татарстане мужчина выпал из лодки у деревни Орëл. Водолазы достали тело 62-летнего погибшего в 50 метрах от берега.

На реке Ик возле обрывистого берега были обнаружены следы съехавшего автомобиля, в котором, предположительно, находился пропавший ранее 39-летний мужчина. Экстренные службы подняли машину с погибшим с глубины четырех метров. Причины происшествия устанавливаются.

В Удмуртии женщина утонула на водоеме в селе Варзи-Ятчи. Проводится расследование.

«Еще 16 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны за прошедшие сутки», – добавили в МЧС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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