Молдавия объявила персоной нон грата дипломата РФ. Москва ответит на демарш Кишинева

МИД Молдавии вызвал посла России в республике Олега Васнецова. Ему было заявлено, что один из сотрудников российского посольства объявлен персоной нон грата. Это связано с обысками в парламенте республики и обвинениями задержанных в государсвенной измене. Как сообщил посол РФ, помощник военного атташе посольства России должен будет покинуть Молдавию.

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, решение молдавских властей было принято на основании полученных ими сведений и доказательств, «свидетельствующие о ведении российским дипломатом деятельности на территории Республики Молдова, несовместимой с дипломатическим статусом».

«В связи с этим сотрудник посольства России должен покинуть Республику Молдова», – сказано в сообщении.

Российский посол Олег Васнецов заявил, что действия Кишинева направлены на демонтаж двусторонних отношений, передает РИА «Новости». По его словам, Москва примет ответные меры из-за высылки сотрудника российского посольства.

Накануне в Молдавии прошли обыски в здании парламента, после которых по обвинению в госизмене были задержаны чиновник и сотрудник пограничной полиции. По данным молдавских СМИ, задержанный глава юридического отдела Ион Крянгэ якобы передавал секретные сведения сотрудникам российской дипмиссии.

Кишинев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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