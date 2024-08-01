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Четверг, 1 августа 2024, 12:20 мск

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ФАС раскрыла картель в 20 регионах России на сумму 5,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор, охвативший 20 российских регионов, на торгах на поставку строительных материалов для железных дорог на сумму более 5,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФАС раскрыла картель на торгах на поставку стройматериалов для железных дорог. Сговор охватил 20 регионов страны, а общая начальная (максимальная) цена контрактов превысила 5,2 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Служба вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства в отношении четырех компаний. Организации заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку строительных материалов в рамках реализации инфраструктурных проектов для развития железных дорог.

При этом компании указали разное месторасположение, хотя фактически они работали по одному адресу. Нарушителям грозят оборотные штрафы. Кроме того, ФАС направит материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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