В Приморье нашли тело пропавшего семилетнего мальчика

Семилетний мальчик пропал на побережье игорной зоны в городе Артём Приморского края. После долгих поисков ребенка нашли мертвым, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Мальчик с родителями отдыхали на пляже бухты «Безымянный» в поселке Дунай, когда ребенок пропал. Его искали несколько дней, а нашли мертвым у берега в другом районе. По факту исчезновения ребенка СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На теле погибшего не нашли следов насильственной смерти, и после проверки всех обстоятельств квалификация события может измениться.

«Будет дана правовая оценка всем обстоятельствам исчезновения малолетнего и его смерти. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», – пояснили в ведомстве.

За минувшие сутки на российских водоемах погибли 17 человек. В Курской области три товарища пошли купаться и начали тонуть, очевидцы успели вытащить из воды двух детей 7 и 11 лет, а 10-летний мальчик утонул.

Артём, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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