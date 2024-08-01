Два человека ранены в результате атаки дрона на автобус в Шебекино

Два человека получили ранения в результате атаки украинского дрона на пассажирский автобус в белгородском Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадали водитель и пассажир. Мужчина получил слепое осколочное ранение шеи и после оказания помощи в Шебекинской ЦРБ отпущен домой на амбулаторное лечение. Женщину со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук «скорая помощь» везет в одну из больниц Белгорода. Сам автобус получил повреждения, также посечен рядом стоящий автомобиль, добавил Гладков.

Также в Шебекино еще одним беспилотником ВСУ атакован автомобиль, припаркованный на территории инфраструктурного объекта. «Машина получила механические повреждения. В здании выбиты окна и посечен фасад», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

По данным Гладкова, третий дрон сдетонировал на парковке производственного предприятия. В результате повреждения получили более 10 автомобилей.

Украинские FPV-дроны атаковали еще три населенных пункта в Шебекинском городском округе.

В селе Нежеголь после сброса с БПЛА взрывного устройства загорелась кровля одного из жилых домов. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарным расчетом. В селе Ржевка из-за удара дрона горела сухая трава. В селе Муром в результате атаки БПЛА в одном частном доме повреждена крыша, второй дрон сдетонировал в огороде.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube