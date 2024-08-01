В Пакистане 37 человек стали жертвами наводнений

Проливные дожди вызвали обширное наводнение на севере Пакистана. В провинции Хайбер-Пахтунхва за минувшие 48 часов погибли 35 человек, еще двое погибли в провинции Пенджаб.

Ливни серьезно повредили дома и мосты в провинции Хайбер-Пахтунхва и вызвали сход оползня. В результате 35 человек погибли, 15 пострадали в разных районах штата, передает агентство «Анадолу».

Еще по меньшей мере два человека стали жертвами стихии в провинции Пенджаб, семеро пострадали. В столице региона городе Лахор побит 44-летний рекорд осадков: 350 мм дождя, передает телеканал Dawn.

В Челябинской области наводнение привело к смерти двух человек. Порядка 195 частных домов и 321 приусадебный участок остаются подтоплены.

Исламабад, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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