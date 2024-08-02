В Курской области и на Кубани обезвредили шесть украинских БПЛА

Шесть украинских дронов нейтрализованы системой ПВО над двумя регионами России за минувшую ночь. Об этом информирует Минобороны РФ.

Уточняется, что два беспилотника самолетного типа уничтожены над Курской областью и четыре БПЛА перехвачены над Краснодарским краем.

О последствиях на земле военное ведомство не сообщало.

В Краснодарском крае в результате взрыва и падения беспилотника повреждения получили жилой дом и сарай на хуторе Ясени Староминского района. Об этом сообщил глава Староминского района Владимир Горб в своем телеграм-канале. Никто не пострадал.

Ранним утром украинский дрон-камикадзе атаковал жилой многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области. В результате взрыва пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Его госпитализировали с осколочным ранением бедра. В селе Ржевка Шебекинского городского округа при ударе дрона по частному жилому дому ранения получил один человек. Мужчине медицинская помощь оказана на месте.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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