Семья экс-дипломата Фогела обвинила Вашингтон в двойных стандартах

Семья бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогела обвинила Вашингтон в безразличии и двойных стандартах при организации обмена заключенными. Они сделали это заявление, потому что их родственник остался в России.

Американская семья отметила, что у Фогела нет влиятельных покровителей и большого состояния, поэтому его освобождением занимается только престарелая мать и родственники. И те сталкиваются с «сопротивлением и двойными стандартами», вместо содействия властей.

«Правительство США добилось освобождения других американцев и даже иностранцев, задержанных гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогела. Такая вопиющая несправедливость и безразличие недопустимы. Это неправильно и нечестно», – цитирует заявление ТАСС.

Первый замсоветника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заверил, что Вашингтон продолжит переговоры для освобождения Фогела и других американцев, которые «находятся в плену в различных странах по всему миру». Чиновник напомнил, что у США и России серьезные разногласия, которые не исчезли после обмена заключенными, передает CNN.

Фогела задержали в августе 2021 года в Шереметьево, в его багаже нашли марихуану и гашишное масло. Бывший сотрудник посольства США работал преподавателем в англо-американской школе в Москве. Правоохранители заподозрили, что он использовал свой дипломатический статус для поставки наркотиков в Россию. Суд приговорил американца к 14 годам лишения свободы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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