ВСУ сбросили бомбу на толпу на рынке в Донецке

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотника мирных граждан в Донецке. Дрон сбросил бомбу на толпу людей на рынке в микрорайоне Абакумова. Ранены шесть человек: покупатели и работники рынка.

Сотрудница рынка Анастасия рассказала, что дрон подлетел бесшумно. Беспилотники в Донецке летают часто, но этот БПЛА никто не заметил.

«Здесь стояла толпа, они просто в толпу кинули. Шесть человек ранило, двух – сильно. А так, никто даже не заметил, когда он подлетел. Они сюда, как домой к себе ходят. Что за дрон, мы не видели, но была граната, когда идут вот эти камикадзе, намного сильнее взрывы получаются», – приводит рассказ Анастасии ТАСС.

Еще одна очевидица сообщила, что осколки посекли людям ноги, было много крови. «Одного в голову и руку ранило, другого в ногу, одного работника рынка поранило, и еще одного в плечо и ногу», – сказала она РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что киевские режим намеренно выбрал для удара мирный район, а не военный объект. Она возмутилась молчанием так называемых правозащитников и международных организаций после подобных терактов, совершенных Киевом против мирных граждан.

«Прицельный удар. По людям. Вот на этот терроризм против мирных жителей даёт деньги и технику Вашингтон, который из года в год делает заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом». И снова будут молчать «правозащитники». И снова уткнутся в невнятные бумажки представители секретариатов международных организаций. И снова «эксперты» не определят направление удара», – прокомментировала Захарова в своем блоге.

На момент публикации новости в Донецке вновь объявлена воздушна ятревога.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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