Беспилотник ВСУ ранил пенсионерку в Донецке

Украинский дрон сбросил бомбу на мирные кварталы Донецка. Взрыв произошел рядом с жилым домом по улице Кирова. Осколками ранило 60-летнюю женщину, рассказал глава городского округа Алексей Кулемзин.

«Утром в результате сброса боеприпаса с вражеского БПЛА в Кировском районе получила ранения женщина 1964 года рождения. С осколочными ранениями пострадавшая госпитализирована в одну из больниц города», – написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

На момент написания новости украинские боевики вновь начали обстрел Донецка. Под огонь попал Петровский район. Власти призвали жителей проявить осторожность.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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