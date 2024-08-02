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Пятница, 2 августа 2024, 14:32 мск

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ПВО уничтожила несколько воздушных целей над Белгородской областью

Система противоздушной обороны сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью. Обошлось без пострадавших. Разрушений также нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, напомнив, что за сегодняшнее утро ракетная опасность в области объявлялась пять раз.

Глава региона также рассказал, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку Октябрьский Белгородского района. По его словам, в результате прилета снарядов в трех частных домах выбиты окна и посечены три надворные постройки. Также загорелась сухая трава на площади 100 кв. м, пожарные оперативно ликвидировали возгорание, добавил Гладков.

Кроме того, отметил губернатор, украинские беспилотники атаковали четыре населенных пунктах. Так, в Белгородском районе в селе Бессоновка из-за удара БПЛА повреждена кровля одного из объектов сельскохозяйственного предприятия.

«В селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона у комбайна поврежден прицеп. Еще одним беспилотником нанесен удар по спецтехнике сельхозпредприятия в селе Коновалово Волоконовского района – у машины выбиты стекла и повреждена кабин», – добавил Гладков.

В селе Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Машина получила повреждения. Водитель успел покинуть автомобиль.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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