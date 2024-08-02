На табачной фабрике в Калуге нашли поддельные Marlboro и Kent на 800 млн рублей

Сотрудники ФСБ совместно с представителями Федеральной налоговой службы провели выемку документов на Калужской табачной фабрике (КТФ), а также на складах и офисах связанных с ней компаний. На складах КТФ были обнаружены фальшивые сигареты марок Marlboro, Kent, Rothmans, а также белорусские «Корона Kalipso», которые производились на калужской фабрики под видом фирменных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Как отметил собеседник издания, оперативные мероприятия были связаны с пресечением производства неучтенной табачной продукции и уклонения от уплаты налогов.

Источник добавил, что в ходе проверки сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли около 300 тыс. поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тыс. поддельных марок Гознака, которые клеили на контрафактную продукцию. Всего было изъяло больше 6,2 млн поддельных пачек сигарет на сумму около 800 млн рублей.

По информации Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), в 2023 году доля незаконного оборота сигарет в России оценивалась в 12,6%, в Калужской области – 28%. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции требовала от правоохранительных и контрольных органов добиться сокращения нелегального рынка.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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