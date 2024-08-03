Система ПВО за ночь перехватила 75 украинских дронов в семи регионах России

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 75 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Атаке подверглись семь российских регионов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Массированная атака дронами была совершена в Ростовской области, где дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа. Губернатор Василий Голубев сообщил, что в результате повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах. «Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования», – уточнил глава региона.

17 беспилотников были сбиты над Орловской областью. Губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале сообщил, что вражеские БПЛА прилетели около 12 часов ночи. Два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. «На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет», – написал Клычков.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа: «В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет». В общей сложности над Белгородщиной перехвачено девять дронов.

Кроме того, военные сбили восемь беспилотников над Курской областью, два над Рязанской и по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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