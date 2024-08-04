В Белгородской области восемь мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

В Белгородской области за прошедшие сутки восемь мирных жителей пострадали в результате атак со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате атаки дрона-камикадзе была ранена жительница села Березовка. Женщина с контузией госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода. Всего ВСУ запустили три беспилотника по населенным пунктам Борисовского района. Повреждены две квартиры в пятиквартирном доме, два частных домовладения и гараж.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Шебекинском городском округе. По селам Вознесеновка, Муром, Графовка, Новая Таволжанка и городу Шебекино боевики нанесли пять ударов. Повреждения получили пять автомобилей, 56 частных домовладений, один МКД, коммерческий объект и линии газо- и электроснабжения.

«За прошедший день ранены семь мирных жителей, из них пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение будут получать амбулаторно. Двое госпитализированы в больницы г. Белгорода. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», – сообщил глава региона.

Белгородский район атаковали трижды, выпущено девять боеприпасов, а также 17 БПЛА. Там повреждены один частный дом, одна надворная постройка, гараж, две квартиры в МКД, четыре автомобиля и линия электропередачи.

В Грайворонском городском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Новостроевка-Первая, Рождественка и Сподарюшино выпущено 46 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и атак шести дронов. Повреждены три частных дома.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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