Лодка с четырьмя людьми опрокинулась в Якутии

Моторная лодка «Крым» опрокинулась на реке Лена в Олекминском районе Якутии. На борту находились четыре человека, один из них пропал без вести, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ночь на 5 августа лодка с людьми перевернулась в районе села Солянка. Пассажиры сумели добраться до берега и выбраться на сушу, а водитель моторки пропал.

«Проводятся поисково-спасательные мероприятия. Якутским следственным отделом на транспорте организована проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания», – пояснили в ведомстве.

В июне лодка с двумя мужчинами опрокинулась на реке Индигирка в Якутии. Один рыбак выбрался на берег самостоятельно, второй пропал без вести.

Солянка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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