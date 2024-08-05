Иркутская полиция задержала банду вымогателей

Сотрудники полиции при поддержке СОБР Росгвардии задержали в Иркутской области шесть подозреваемых по делам о вымогательстве. Среди участников банды был несовершеннолетний, рассказали в ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, в 2022-2023 годах злоумышленники вымогали деньги у жителей Шелеховского района, угрожая применить насилие к их родственникам. Полиции также известно о похищении одного человека в тот же период. Сейчас ищут данные о других эпизодах.

Когда удалось установить всех подозреваемых, полиция провела обыски и задержания. У фигурантов, помимо прочего, изъяли огнестрельное оружие ограниченного поражения марки «ПМ», залоговые документы в ломбард, блокнот, в котором банда вела бухгалтерию.

Возбуждены уголовные дела по статьям 126 (похищение) и 163 (вымогательство) УК РФ. Суд арестовал пятерых взрослых фигурантов, а несовершеннолетнего отпустил домой, но запретил совершать определенные действия.

В Челябинске задержаны более 10 человек по делам о серии вымогательств. Банда орудовала около полутора лет, их действия привели к возбуждению нескольких уголовных дел.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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