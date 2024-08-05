В Новой Каховке ранены два человека

Украинские боевики обстреляли Новую Каховку и ранили двух мирных граждан, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Новой Каховке террористический удар противника ранил мужчину 1962 года рождения. В Днепрянах из-за обстрела жилых кварталов со стороны ВФУ пострадал местный житель 1956 года рождения», – написал глава региона в телеграм-канале.

У обоих мужчин минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Скорая помощь отвезла их в больницу, где они получили необходимую помощь.

Ранее обстрел села Любимовка с украинской стороны привел к пожарам в жилых домах.

Новая Каховка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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