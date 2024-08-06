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Вторник, 6 августа 2024, 09:42 мск

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В Техасе случилось первое смертельное ДТП с Tesla Cybertruck

Полиция Техаса расследует первое смертельное ДТП с участием Tesla Cybertruck. Второй по популярности электрический пикап на рынке США внезапно съехал с дороги, передает телеканал Fox 4.

Авария случилась недалеко от Бич-Сити в округе Чемберс. Предварительно, электрокар съехал с дороги в кювет, ударился о трубу водостока и загорелся. Когда машину удалось потушить и открыть, водитель уже был мертв.

Выясняются причины и обстоятельства аварии. До этого не сообщалось о смертельных ДТП с Cybertruck.

Как сообщал «Новый День», Tesla разработала улучшенный автопилот для VIP-клиентов. Им пользовались основатель компании Илон Маск и знаменитости, а обычным покупателям электрокаров об этой версии автопилота не сообщали.

Бич-Сити, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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