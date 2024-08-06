Белгородец погиб во взорванном дроном автомобиле

Мирный житель Белгородской области погиб в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Грайворонском городском округе.

Киевский режим направил дрон на движущийся автомобиль в районе села Новостроевка-Вторая. Водитель получил серьезные травмы и не выжил.

«Погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Горе для всех нас», – написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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