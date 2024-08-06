Бастрыкин затребовал доклад о деле по отравлению 18 человек водой в Дагестане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования отравления питьевой водой в Дагестане. Четверо взрослых и 14 несовершеннолетних попали в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция».

С 31 июля по 5 августа 18 жителей села Эрпели Буйнакского района обратились к медикам за помощью из-за симптомов отравления. Пострадавших, включая 14 несовершеннолетних, оставили под наблюдением врачей в стационаре. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.

«Граждане употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей села по водопроводным линиям. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей по ч. 1 ст. 238 УК РФ», – пояснили в управлении СКР по региону.

Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В июне в Буйнакске произошло массовое отравление жителей. Специалисты выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы в водопроводной воде в связи с утечкой на магистральном водоводе.

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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