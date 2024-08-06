В Белгородской области ранен ребенок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 6 августа, сообщил о ранении трех мирных жителей, в там числе ребенка, в селе Новая Таволжанка в результате обстрела со стороны Украины.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «По предварительной информации, ранены трое, в том числе один ребенок. 4-летнего мальчика с ушибами ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Пострадала и бабушка ребенка – у нее ушиб лица. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась. Третий пострадавший доставлен попутным транспортом в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины контузия и осколочное ранение височной области. После оказания первой медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу».

«В селе на текущий момент выявлено повреждение в одном частном доме. В скором времени администрация начнёт подомовой обход. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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