Под Волгоградом 17 человек погибли и пострадали в ДТП с автобусом

Междугородний автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Каспий» в Волгоградской области. Один человек погиб, 16 пострадали, в их числе трое детей, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Автобус «Ютонг» перевозил пассажиров по маршруту Астрахань-Москва, когда столкнулся с грузовиком «Ивеко». От удара оба автомобиля съехали с дороги. Авария случилась около 04:16 часов на 783-м км автодороги Р-22 «Каспий».
По данным прокуратуры региона, 64-летний запасной водитель умер от полученных травм на месте ДТП до приезда скорой помощи. 16 пассажиров автобуса обратилось за медицинской помощью, среди них трое несовершеннолетних.
Следователи выясняют причины и обстоятельства ДТП, начата доследственная проверка. Прокуратура взяла на контроль ход проверки инцидента.
В Красноярском крае автобус с туристами слетел с трассы и перевернулся. Пострадали восемь человек.
Волгоград, Наталья Рязанова
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