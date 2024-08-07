В Херсонской области шесть поселений обесточены из-за обстрела ВСУ

Обстрел с украинской стороны повредил электросети в Верхнерогачикском округе. Шесть поселений остались без электричества, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Обстрел привел к аварийному отключению энергоснабжения в шести населённых пунктах: Ушкалке, Бережанке, Михайловке, Знаменке, Бабино и Нижнем Рогачике. Без света остались 600 абонентов «Херсоноблэнерго», – говорится в сообщении.

Энергетики уже приступили к ремонту.

Ранее утром часть города Шебекино в Белгородской области и девять соседних сел остались без света из-за повреждения ЛЭП после атаки украинских боевиков.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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