В Херсонской области шесть поселений обесточены из-за обстрела ВСУ

Обстрел с украинской стороны повредил электросети в Верхнерогачикском округе. Шесть поселений остались без электричества, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Обстрел привел к аварийному отключению энергоснабжения в шести населённых пунктах: Ушкалке, Бережанке, Михайловке, Знаменке, Бабино и Нижнем Рогачике. Без света остались 600 абонентов «Херсоноблэнерго», – говорится в сообщении.
Энергетики уже приступили к ремонту.
Ранее утром часть города Шебекино в Белгородской области и девять соседних сел остались без света из-за повреждения ЛЭП после атаки украинских боевиков.
Геническ, Наталья Рязанова
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