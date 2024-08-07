Десять поселений Белгородщины остались без света

Десять населенных пунктов Шебекинского округа остались без света из-за аварийного отключения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Временно без света – часть города Шебекино, а также села Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное», – написал Гладков в телеграм-канале.

Отключение произошло в результате атаки с украинской стороны. Ремонтники начнут восстановительные работы, как только военные признают обстановку безопасной.

В ночь на 7 августа система ПВО нейтрализовала 11 украинских беспилотников, в том числе три над Белгородской областью.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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