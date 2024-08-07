ПВО помешала атаке дронов ВСУ на центральные регионы России

Киевский режим атаковал с помощью беспилотников центральные и южные регионы России. Система ПВО нейтрализовала 11 дронов, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью», – говорится в сообщении.

Минувшей ночью украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Курской области. Фельдшер и водитель погибли, врач был ранен.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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