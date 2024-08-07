До 20 выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом

Число пострадавших в аварии с участием автобуса увеличилось до 20 человек, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

«20 пострадали, в том числе шесть детей, – все на амбулаторном лечении. Среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, семеро жителей Астраханской области», – написал глава региона в телеграм-канале.

По данным администрации Волгоградской области, в Михайловскую ЦРБ доставили 16 пострадавших. Состояние 14 пациентов, в том числе детей, средней степени тяжести. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

14 пассажиров автобуса, которые не получили травм, продолжили путь в Москву на попутном автобусе.

Рано утром автобус и грузовик столкнулись на трассе «Каспий» в Михайловском районе. Один из водителей автобуса погиб на месте, 16 человек пострадали.

Междугородний автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Каспий» в Волгоградской области. Один человек погиб, 16 пострадали.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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