Туристы попали под камнепад в КБР

Группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. 12-летний мальчик пострадал и не смог идти, рассказали в МЧС России.
ЧП случилось на леднике Шхельда. Мальчик повредил ногу и не смог ни продолжать путь с группой, ни спуститься с гор. Туристы сообщили о происшествии, и к пострадавшему отправили семь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО и Центра «Лидер» МЧС.
«Специалисты наложили пострадавшему шину, транспортировали вниз и передали врачам», – пояснили в ведомстве.
Два альпиниста отправились в ущелье Адыр-Су, но в указанное время не спустились. МЧС организовало их поиски, но пропавших туристов нашла другая тургруппа. Путешественники оказались мертвы.
Нальчик, Наталья Рязанова
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