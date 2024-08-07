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Среда, 7 августа 2024, 15:49 мск

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Туристы попали под камнепад в КБР

Группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. 12-летний мальчик пострадал и не смог идти, рассказали в МЧС России.

ЧП случилось на леднике Шхельда. Мальчик повредил ногу и не смог ни продолжать путь с группой, ни спуститься с гор. Туристы сообщили о происшествии, и к пострадавшему отправили семь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО и Центра «Лидер» МЧС.

«Специалисты наложили пострадавшему шину, транспортировали вниз и передали врачам», – пояснили в ведомстве.

Два альпиниста отправились в ущелье Адыр-Су, но в указанное время не спустились. МЧС организовало их поиски, но пропавших туристов нашла другая тургруппа. Путешественники оказались мертвы.

Нальчик, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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