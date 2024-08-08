Находившаяся с Поддубным съемочная группа ВГТРК не пострадала

Съемочная группа ВГТРК, сопровождавшая военкора Евгения Поддубного, не пострадала. Сам военкор пришел в сознание, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Звукооператор группы Станислав Еловский сообщил, что его коллеги в порядке, никто не ранен.

«Все ок», – ответил Еловский на вопрос РИА Новости о состоянии съемочной группы.

Поддубного после атаки украинского дрона отвезли в курскую больницу, где врачи оказывают раненому всю необходимую помощь, заверил глава ргеиона.

«Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Следственный комитет расследует нападение на военкора, сообщила пресс-служба ведомства. Следователи примут все меры, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста.

«По поручению председателя СК России Евгений Поддубный будет награжден ведомственной медалью», – добавили в пресс-службе.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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