Находившаяся с Поддубным съемочная группа ВГТРК не пострадала

Съемочная группа ВГТРК, сопровождавшая военкора Евгения Поддубного, не пострадала. Сам военкор пришел в сознание, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Звукооператор группы Станислав Еловский сообщил, что его коллеги в порядке, никто не ранен.
«Все ок», – ответил Еловский на вопрос РИА Новости о состоянии съемочной группы.
Поддубного после атаки украинского дрона отвезли в курскую больницу, где врачи оказывают раненому всю необходимую помощь, заверил глава ргеиона.
«Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.
Следственный комитет расследует нападение на военкора, сообщила пресс-служба ведомства. Следователи примут все меры, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста.
«По поручению председателя СК России Евгений Поддубный будет награжден ведомственной медалью», – добавили в пресс-службе.
Курск, Наталья Рязанова
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