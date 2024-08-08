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Четверг, 8 августа 2024, 14:05 мск

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В Турции опрокинулся автобус с туристами

Микроавтобус с туристами столкнулся с грузовиком и опрокинулся в турецкой провинции Мугла. Шесть человек пострадали, по разным данным, пострадали от 6 до 13 человек.

Авария случилась около 06:30 утра на трассе Бодрум – Мугла в районе деревни Бахарлы, передает агентство DHA. Грузовик врезался в микроавтобус, и от силы удара пассажирский транспорт опрокинулся на бок. Пострадавшим оказали первую помощь и отвезли в больницу. их жизням ничто не угрожает.

Портал Mugla gazetesi уточнил, что в микроавтобусе находились граждане России и Казахстана. В результате аварии пострадали 13 человек, никто не погиб.

Ранее автобус, перевозивший туристов из России и Белоруссии, врезался в столб в турецкой провинции Анталья. Многие получили травмы.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа, Турция,