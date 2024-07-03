В Турции автобус с российскими и белорусскими туристами врезался в столб

В турецкой провинции Анталья автобус, перевозивший туристов из России и Белоруссии, врезался в столб. На месте проводится спасательная операция. Сообщается о большом числе раненых.

По данным агентства IHA, автобус должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, но попал в аварию на въезде на перекресток Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.

Судя по кадрам с места ДТП, удар был настолько сильным, что передняя часть автобуса оказалась полностью разрушенной.

По предварительным данным, водитель умер в больнице от полученных травм. Всего пострадало 20 человек: 16 граждан России и четверо белорусов.

На месте находится несколько бригад скорой помощи и другие экстренные службы. Всех пассажиров доставили в больницы, среди пострадавших есть дети.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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