ВСУ ударили дронами по МКД в Шебекино

Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Произошел пожар в нескольких квартирах. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался», – написал губернатор в телеграм-канале.

Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.

За пару часов до этого киевский режим организовал массированную атаку беспилотников на территорию региона. Система ПВО сбила 29 дронов над Белгородщиной, однако без последствий не обошлось. В городе Старый Оскол повреждены два частных дома, легковой автомобиль. В Новом Осколе загорелся ангар на территории промышленного предприятия, но пожар быстро потушили.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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