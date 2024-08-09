В Артемовске произошло массовое ДТП с 12 машинами

Массовая авария случилась в Артемовске Приморского края. В ДТП шестилетний мальчик получил черепно-мозговую травму, рассказали в пресс-службе краевого УМВД.

Авария произошла на 4-м км автодороги «Подъезд к аэропорту». Водитель грузовика Freightliner не выдержал дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль и еще в 10 транспортных средств по цепочке. Образовался затор, ДПС ограничили движение, пока с дороги не убрали поврежденные автомобили.

«В результате ДТП пострадал шестилетний ребенок. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ребенка госпитализировали», – добавили в УМВД.

В Нижегородской области произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. Пострадали пять человек, трое госпитализированы.

Артемовск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube