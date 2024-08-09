Япония ждет мегаземлетрясение – премьер страны решил отменить зарубежный тур и остаться на неделю дома

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в пятницу, что откажется от запланированной поездки в Центральную Азию после того, как специалисты по землетрясениям предупредили, что Япония должна подготовиться к возможному мегаземлетрясению. Такое предупреждение было выпущено впервые с тех пор, как была введена в действие новая система оповещения после разрушительного землетрясения в 2011 году, которое привело к смертоносному цунами и ядерной катастрофе.

«Как премьер-министр, несущий высшую ответственность за кризисное управление, я решил остаться в Японии как минимум на неделю», – заявил журналистам Фумио Кисида. Глава правительства должен был посетить Казахстан, Узбекистан и Монголию и планировал принять участие в саммите пяти стран региона.

«Вероятность возникновения еще одного сильного землетрясения выше, чем обычно, но это не означает, что землетрясение произойдет точно», – заявило Японское метеорологическое агентство (JMA) в своем отчете в четверг после толчка магнитудой 7,1, который произошел на юге страны. Отмечается, что после него были повреждены светофоры и транспортные средства, но о значительном ущербе не сообщалось. Агентство по управлению пожарами и стихийными бедствиями сообщило, что восемь человек получили ранения, некоторые из них – в результате падения предметов.

Япония, находясь на пересечении нескольких тектонических плит вдоль Тихоокеанского «Огненного кольца», является одной из самых сейсмически активных стран в мире. На архипелаге, где проживает около 125 миллионов человек, ежегодно происходит около 1500 подземных толчков, большинство из них небольшой силы.

Даже самые сильные землетрясения обычно наносят небольшой ущерб, в частности, благодаря применению антисейсмических стандартов строительства и осведомленности общественности о мерах чрезвычайных ситуаций. Японское правительство ранее установило, что существует 70%-ная вероятность того, что мегаземлетрясение поразит страну в течение следующих 30 лет. По оценкам экспертов, это землетрясение может затронуть значительную часть тихоокеанского побережья Японии и угрожать жизни около 300 000 человек.

Самым мощным землетрясением, когда-либо зарегистрированным в Японии, было землетрясение магнитудой 9 баллов, которое произошло 11 марта 2011 года у ее северо-восточного побережья и вызвало приливную волну, в результате которой около 18 500 человек погибли или пропали без вести. Также была разрушена АЭС «Фукусима», радиоактивная вода с которой теперь сливается японцами в океан.

Токио, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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