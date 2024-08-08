В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

В Японии произошло мощное землетрясение. Приостановлено движение скоростных поездов, объявлена угроза цунами. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Подземные толчки силой 7,1 произошли у японской префектуры Миядзаки на острове Кюсю. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в Тихом океане.

Жители префектур Миядзаки и Кагосима ощутили подземные толчки. В домах раскачивалась мебель, падали с полок предметы. В настоящее время нет сведений о пострадавших.

Движение скоростных поездов на Кюсю экстренно остановлено, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные компании JR Kyushu.

Тем временем, сейсмособытие может стать причиной цунами. Угроза объявлена для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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