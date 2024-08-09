В Турции девять человек погибли и 26 пострадали в аварии с автобусом

В Турции автобус с пассажирами слетел с дороги. По предварительным данным, девять человек погибли, 26 пострадали. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Авария произошла в пригороде Анкары Полатлы. Автобус выехал за ограждение трассы и врезался в опору железнодорожной эстакады.

«По предварительным данным, жертвами аварии стали девять человек, 26 пострадали», – сказал губернатор столичного региона Васип Шахин.

Предположительно, причиной аварии стала усталость водителя, который уснул за рулем. На дорожном покрытии не обнаружили следов торможения. На месте работают экстренные службы.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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