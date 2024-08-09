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Пятница, 9 августа 2024, 12:05 мск

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Лодка с четырьмя людьми перевернулась на Иртыше

Моторная лодка с четырьмя людьми на борту опрокинулась на реке Иртыш в Омской области. Добраться до берега сумел только один человек, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

ЧП случилось в затоне реки Иртыш вблизи села Китайлы в Любинском районе. На борту находились три пассажира и судоводитель, но, когда лодка опрокинулась, выбраться на берег сумел только один из них.

Следователи начали проверку инцидента, и прокуратура взяла ее ход на контроль. Ведомство также проверяет, как исполнялось законодательство о безопасности эксплуатации маломерного судна.

На реке Лена в Якутии опрокинулась моторная лодка с четырьмя людьми на борту. Один человек пропал без вести.

Китайлы, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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