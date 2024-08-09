Школьница подорвалась на кассетном боеприпасе в Кременной

Девочка-подросток серьезно ранена в результате взрыва кассетного боеприпаса в Кременной в Луганской Народной Республике. Девочка подобрала боеприпас во дворе собственного дома.

13-летняя девочка нашла часть кассетного боеприпаса во дворе, взяла в руки, и он взорвался. Ребенок получил серьезные осколочные ранения и находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшую отвезли в местную городскую больницу, где оказали первую помощь. Врачи решили перевести девочку в республиканскую больницу для продолжения лечения.

«Всю ночь за ее жизнь боролись медики, были проведены несколько операций. На данный момент ребенка готовят к переводу в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. В Кременную уже выехала бригада санавиации», – сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем блоге.

В правительстве ЛНР подчеркнули, что ВСУ продолжают использовать запрещенное вооружение при обстреле мирных городов республики.

Боевики ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области кассетными боеприпасами.

Кременная, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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