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Пятница, 9 августа 2024, 16:54 мск

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Экс-главу города Астрахани обвиняют в покушении на мошенничество

Бывшего главу администрации Астрахани Олега Полумордвинова арестовали по обвинению в покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда.

Ранее Полумордвинов, его заместитель и директор компании «Айтиком» были задержаны по подозрению в покушении на мошенничество. По данным следствия, за деньги они оказывали покровительство при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства.

«Кировским районным судом города Астрахани избрана мера пресечения в отношении бывшего главы администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)... Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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