российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 июня 2024, 12:36 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Глава Астрахани ушел в отставку

Глава города Астрахань Олег Полумордвинов объявил об увольнении по собственному желанию. Чиновник признал, что решение было непростым для него.

«Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города. Сделано многое, и я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше», – написал Полумордвинов в своем телеграм-канале.

Временно исполняющим полномочия главы Астрахани назначен первый замглавы города Назар Кучерук. Депутаты городской думы поддержали его кандидатуру после того, как утвердили решение о сложении полномочий Полумордвиновым.

Астрахань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Юг России, Политика, Россия,