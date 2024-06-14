Глава Астрахани ушел в отставку

Глава города Астрахань Олег Полумордвинов объявил об увольнении по собственному желанию. Чиновник признал, что решение было непростым для него.

«Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города. Сделано многое, и я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше», – написал Полумордвинов в своем телеграм-канале.

Временно исполняющим полномочия главы Астрахани назначен первый замглавы города Назар Кучерук. Депутаты городской думы поддержали его кандидатуру после того, как утвердили решение о сложении полномочий Полумордвиновым.

Астрахань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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