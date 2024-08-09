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Пятница, 9 августа 2024, 19:01 мск

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Глава Минздрава РФ уточнил число раненых мирных жителей после обстрелов Курской области

На лечении в стационарах остаются 55 жителей Курской области, в том числе восемь детей, пострадавших при обстрелах со стороны украинских войск. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«12 человек – в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям», – цитирует слова министра РБК.

Накануне вечером Минздрав России сообщал, что за три дня, в течение которых продолжаются бои в приграничных районах Курской области, ранения получили 66 человек, из них девять детей. Два ребенка были доставлены на лечение в Москву.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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