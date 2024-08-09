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Пятница, 9 августа 2024, 21:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Над Курской областью сбиты ещё четыре украинских беспилотника

Сегодня около 19.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам в Курской области.

Как сообщается министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Врио губернатора региона Алексей Смирнов со своей стороны уточнил, что средствами ПВО сбито 4 украинских ракеты и 4 БПЛА самолетного типа.

Ранее сегодня глава Курской области сообщал о семи сбитых ракетах в небе над регионом.

Ранее в минздраве РФ отмечали, что за три дня, в течение которых продолжаются бои в приграничных районах Курской области, ранения получили 66 мирных жителей, в том числе дети.

Курск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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